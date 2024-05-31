DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (30 Mayıs 2024) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde kararla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 300,000,000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 200.000.000 TL artırılarak 300.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 200.000.000-TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 200.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.