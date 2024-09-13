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  • Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu

Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimler şöyle:

13 Eylül 2024 | 10:06
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 10:08
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu

Yatırım açıklaması

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bağlı ortaklığı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni yatırımı hakkında açıklama yaptı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Bağlı ortaklığımız Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Gensenta") tarafından, Yenibosna'daki mamul ilaç ana üretim tesisinde, mevcut flakon dolum kapasitesine ek olarak yaklaşık 32 milyon Avro bütçeli liyofilizatör içeren izolatörlü flakon dolum hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım ile Gensenta'nın, steril likit flakon dolum kapasitesinde %60, liyofilize flakon kapasitesinde %24 kapasite artışı sağlanması hedeflenmektedir. İlave üretim hattı Gensenta'nın iç ve dış pazarlarda büyüme hedefine yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Yatırıma ilişkin olarak resmi kurum ve kuruluşlara ilgili teşvik başvuruları yapılacaktır. Projenin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Yenibosna'daki Onkolitik Üretim Ünitesi Kapanıyor

Yine EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bu sabah KAP'a yapılan bildirimde Gensenta tarafından, Yenibosna'da bulunan ve steril onkoloji alanında üretim yapan Onkolitik Üretim Ünitesi'nde üretimi durduruma kararı alındığını belirtildi. Açıklama şöyle: 

Bağlı ortaklığımız Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Gensenta) tarafından, Yenibosna'da bulunan ve steril onkoloji alanında üretim yapan Onkolitik Üretim Ünitesi'nde (Üretim Ünitesi), verimin, kapasite kullanım performansının ve karlılığın Gensenta'nın hedefleri çerçevesinde istenilen düzeyde olmaması nedenleriyle, üretim ve ambalajlama faaliyetlerinin 13.09.2024 tarihi itibariyle durdurulmasına ve Üretim Ünitesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ilgili kamu kurumlarına başvuru süreci  başlatılacaktır.Üretim Ünitesi, Gensenta'nın Yenibosna'da yer alan ve mamul ilaç üretimi gerçekleştirilen ana üretim tesisi yakınında faaliyet göstermekte olan tali bir tesistir. 
Burada yapılmakta olan üretim, Gensenta toplam üretim kapasitesinin ve satışlarının sınırlı bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle üretimin durdurulmasının, Gensenta'nın faaliyetlerine ve üretim kapasitesine, Gensenta'nın ve konsolide bazda Şirketimizin finansal sonuçlarına önemli bir etki yapması beklenmemektedir. Mevcut durumda Üretim Ünitesi'nde 27 personel çalışmakta olup, personelin bir kısmının Gensenta'nın diğer üretim tesislerinde bulunan iş pozisyonlarında istihdamı sağlanacak, bir kısmının ise iş akitleri feshedilecektir. Üretimin durdurulmasını müteakip, Üretim Ünitesi'nde mevcut olan ve ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmış olan makine ve ekipmanların sökülmesi, tesisinin temizlenerek boş hale getirilmesi işlemlerine başlanacaktır. Üretim Ünitesi'nin tamamen kapatılması işlemlerinin asgari 6 ay süreceği öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
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SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
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