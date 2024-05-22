Eczacıbaşı İlaç (ECILC) temettü tarihi ve mikarı kesinleşti

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu temettü teklifini onayladı. Buna göre şirket pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024 olacak.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 5 Haziran 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.



