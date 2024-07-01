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Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

SPK'dan halk arz onayı alan son iki şirket arasında Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. de bulunuyordu. Efor Çay halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arz büyüklüğü 1.305.000.000 TL olarak gerçekleşti.

01 Temmuz 2024 | 10:12
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında 26-27-28 Haziran'da talep toplanmıştı. Bugün, kesinleşen halka arz sonuçları KAP'a bildirildi. Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arzında toplam 540.512 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. İşte Efor Çay halka arz sonuçları:

EFOR ÇAY HALKA ARZ SONUÇLARI

Halk Yatırım'ın açıkladığı halka arz sonuçları ve dağılım tablosu şöyle: 

  • Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 26 – 27 – 28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
  • Halka arzda birim fiyat 14,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 90.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.305.000.000 TL olmuştur.
  • Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,01 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 1,80 katı oranında talep gelmiştir.
  • Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

EFOR ÇAY KAÇ LOT DAĞITTI?

Efor Çay halka arzında toplamda 90 milyon lot pay dağıtıldı. 

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