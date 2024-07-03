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Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den bugün KAP'a 'İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Başvurusu' konulu açıklama yapıldı.

03 Temmuz 2024 | 20:34
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2024 | 20:36
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması

Ege Profil'den KAP'a yapılan açıklamada SPK başvurusu şöyle duyuruldu: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin % 572,999 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtmak üzere, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesi için olumlu görüş yazısı alınmak üzere; 03.07.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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Ege Profil (EGPRO) Hisse Haberleri
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Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
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Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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