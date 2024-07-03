Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması

Ege Profil'den KAP'a yapılan açıklamada SPK başvurusu şöyle duyuruldu: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin % 572,999 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtmak üzere, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesi için olumlu görüş yazısı alınmak üzere; 03.07.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.