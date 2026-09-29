Kahve alışverişinde dijital kanalların ağırlığı artıyor

Kahve, yalnızca günlük tüketimin değil, e-ticaret alışverişinin de giderek daha güçlü bir kategorisi haline geliyor. 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında sektördeki e-ticaret eğilimlerini değerlendiren ikas’ın son bir yıllık verileri, kahve alışverişinin dijital kanallardaki ağırlığının belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor. Buna göre kahve ve kahve türevi ürünlerin toplam e-ticaret sepetlerindeki payı bir yılda yüzde 100 artarak yüzde 3,7’ye ulaştı.

ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, kahve sektöründeki hareketliliğin yalnızca online satışların büyümesiyle sınırlı olmadığını, fiziksel mağaza ile e-ticaretin birbirini besleyen bir yapıya dönüştüğünü belirtiyor.

Kahve sektöründe fiziksel ve dijital kanallar birbirini tamamlıyor

ikas e-ticaret altyapısını kullanarak kahve satışı yapan 100’e yakın markanın yüzde 85’inin fiziksel mağazası da bulunuyor. Bu oran, kahve sektöründe fiziksel ve dijital kanalların birbirinin alternatifi olmaktan çok birbirini tamamladığını gösteriyor.

Fiziksel mağazada kahvesini deneyen tüketici, beğendiği ürünü evinde tüketmek için daha sonra online kanaldan sipariş verebiliyor. Markalar da mağazalarda QR kodlar, barista önerileri ve sadakat uygulamaları gibi yöntemlerle müşterilerini e-ticaret kanallarına yönlendiriyor.

Böylece mağazada başlayan müşteri deneyimi online siparişle devam ederken, dijital kanalda kazanılan müşteri de markanın fiziksel mağazasını ziyaret edebiliyor.

Kahvede tekrar satın alma potansiyeli yüksek

Kahvenin düzenli tüketilen bir gıda ürünü olması, e-ticarette tekrar satın alma davranışını da destekliyor. Global sektörel raporlara göre bir ürünün 12 ay içinde yeniden satın alınma oranı (RPR) genel e-ticarette yüzde 20-30 seviyesinde bulunurken, kahvenin de içinde yer aldığı genel tüketim ürünlerinde bu oran yüzde 35-45 bandına yükseliyor.

Bu tablo, kahvenin e-ticaret açısından yüksek tekrar satın alma potansiyeline sahip kategoriler arasında yer aldığını gösteriyor. Markalar, müşterilerin çekirdek, kavurma ve öğütme tercihleri gibi alışveriş davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş kampanyalar ve tekrar sipariş kurguları oluşturabiliyor.

Kahve alışverişindeki sepetler de yalnızca ürünün kendisiyle sınırlı kalmıyor. Tüketiciler kahvenin yanında V60, filtre kağıdı, demleme ekipmanları ve şurup gibi tamamlayıcı ürünleri de aynı siparişe ekleyebiliyor. Bu da kahve kategorisinin sepet değerini artırmasına katkı sağlıyor.

E-ticaret yeni şube açmadan büyüme imkanı sunuyor

Özellikle butik kahve üreticileri ve nitelikli kavurucular için e-ticaret, yüksek fiziksel yatırım maliyetlerine girmeden yeni müşterilere ulaşma fırsatı yaratıyor. Yeni bir mağaza; kira, dekorasyon, personel ve operasyon giderlerini beraberinde getirirken, online satış kanalı markaların mevcut üretim ve kavurma kapasitelerini Türkiye’nin 81 ilindeki tüketicilere ulaştırmasına imkan tanıyor.

Doğru dijital pazarlama ve müşteri sadakati stratejileri uygulayan kahve markalarında yüzde 40’ı aşan ciro artışları görülmesi de e-ticaret kanalının büyümedeki rolünü ortaya koyuyor.

Fiziksel mağaza ile dijital kanal arasında yeni bir döngü oluşuyor

Kahve sektöründe dikkat çeken bir diğer gelişme ise online ve offline müşteri deneyiminin birbirine bağlanması. İnternetten markayı keşfeden tüketici fiziksel mağazayı ziyaret edebilirken, mağazada deneyimlediği kahveyi daha sonra internet üzerinden satın alabiliyor.

Mustafa Namoğlu, kahve sektöründeki dönüşümü şöyle değerlendirdi:

“Kahvenin e-ticaret sepetlerindeki payının son bir yılda 2 katına çıkması, tüketicinin kahve alışverişinde dijital kanalları giderek daha fazla benimsediğini gösteriyor. Ancak burada dikkat çekici olan yalnızca online satışların artması değil; fiziksel mağaza ile e-ticaretin birbirini besleyen bir yapıya dönüşmesi. Bugün tüketici kahvesini bir kafede deneyimleyip aynı ürünü evine online olarak sipariş edebiliyor. Kahve gibi düzenli tüketilen bir kategoride bu davranış, markalar için tekrar satın alma ve müşteri sadakati açısından önemli bir potansiyel yaratıyor.”