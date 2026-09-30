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Altın ayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatay bir seyir izlerken, yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle eylül ayını kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Ay başından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın ayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Eylül ayı boyunca gerileyen altın, ayın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken aylık kayıp yüzde 6'ya ulaştı. 

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?  Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 30 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 30 Eylül 2026

Alış: 4.179,29 dolar

Satış: 4.179,91 dolar

2 30 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

30 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.580,50 TL

Satış: 6.581,51 TL

3 30 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

30 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.722 TL

Satış: 10.799 TL

4 30 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

30 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.442 TL

Satış: 21.589 TL

5 30 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

30 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.927,41 TL

Satış: 42.832,79 TL

6 30 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

30 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.751 TL

Satış: 43.050 TL

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