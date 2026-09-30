Altın ayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Eylül ayı boyunca gerileyen altın, ayın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken aylık kayıp yüzde 6'ya ulaştı.

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...