ARA
DOLAR
36,66
0,15%
DOLAR
EURO
39,91
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
3517,91
0,00%
GRAM ALTIN
BIST 100
10840,59
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. bugün KAP'a Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, bilgilendirme yazısına göre şirkete 12.736.611,33 TL idari para cezası verildiği belirtildi.

14 Mart 2025 | 21:03
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Rekabet Kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, bilgilendirme çerçevesinde kısa karar 13.03.2025 tarihinde Şirketimize gönderilmiştir.

Rekabet Kurulu, bilgilendirme yazısında, Şirketimizin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdiğini ve 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Şirketimize 12.736.611,33- TL idari para cezası uyguladığını belirtmektedir.
Şirketimize tebliğ edilen karar, gerekçeli karar niteliğinde değildir. Dolayısıyla, cezanın gerekçesine ilişkin detaylar henüz Şirketimize ulaşmamıştır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip, Şirketimiz mevzuatta öngörülen süre içinde mevcut yasal haklarını kullanmayı değerlendirecektir. Konuya ilişkin nihai kararın tarafımıza ulaşmasının ardından, Şirketimizin kullanacağı yasal haklar doğrultusunda elde edilecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3517,91 0%
  • ALTIN ONS 2984,51 -0,15%
  • BIST 100 10840,59 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,548 0,472%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43697 -0,4803%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,8696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6617 0,1481%
  • EURO/DOLAR 1,0878 0,2174%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9135 0,2437%
  • STERLIN/DOLAR 1,29318 -0,15635%
Borsa Haberleri
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL