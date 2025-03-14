Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Rekabet Kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, bilgilendirme çerçevesinde kısa karar 13.03.2025 tarihinde Şirketimize gönderilmiştir.



Rekabet Kurulu, bilgilendirme yazısında, Şirketimizin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdiğini ve 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Şirketimize 12.736.611,33- TL idari para cezası uyguladığını belirtmektedir.

Şirketimize tebliğ edilen karar, gerekçeli karar niteliğinde değildir. Dolayısıyla, cezanın gerekçesine ilişkin detaylar henüz Şirketimize ulaşmamıştır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip, Şirketimiz mevzuatta öngörülen süre içinde mevcut yasal haklarını kullanmayı değerlendirecektir. Konuya ilişkin nihai kararın tarafımıza ulaşmasının ardından, Şirketimizin kullanacağı yasal haklar doğrultusunda elde edilecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

