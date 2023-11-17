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Ekos Teknoloji (EKOS) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arza kaç kişi katıldı?

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ halka arzına ilişkin rakamlar belli oldu. Peki, halka arza kaç yatırımcı katıldı? EKOS ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar;

17 Kasım 2023 | 20:40
Son Güncellenme: 17 Kasım 2023 | 20:45
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Ekos Teknoloji (EKOS) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arza kaç kişi katıldı?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ de vardı. Kurul, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu. Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arzı için 15-16 Kasım'da talep toplandı. Ekos halka arzında yatırımcılara 18-19 adet pay dağıtımı yapıldı. Peki, Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arzına kaç yatırımcı katıldı? EKOS ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar:

EKOS HALKA ARZ SONUÇLARI

Deniz Yatırım bugün halka arza ilişkin sonuçları da açıkladı. Açıklama şöyle: 

Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 766.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında- 3.343.560 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,96 katına tekabül eden 117.773.594 adet nominal değerli paylar için 1.503.968.795,38 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 3.288.730 adet yatırımcıya 60.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.

KAP'a yapılan bildirimde ayrıca "Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi halka arzında satışa sunulan 60.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi yoktur" denildi. 

EKOS NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Peki, Ekos Teknoloji ve Elektrik ne zaman borsada işlem görecek? EKOS'un 21 Kasım Salı günü borsada işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.

 

 

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