Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün (3 Ağustos) KAP'a genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi bildirildi. Buna göre pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Temettü tarih ise henüz belli değil.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş ve TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak düzenlenmiş 2023 yılı Dönemi Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'na (Konsolide Gelir Tablosu) göre 2023 yılında 128.750.335,- TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca düzenlenen gelir tablosunda ise 269.619.730,52 TL dönem karı elde edildiği, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda 90.935.179,- TL, VUK'a göre düzenlenen bilançomuzda ise 70.730.684,20 TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu hususları birlikte dikkate alınarak ve şirketimizin halka açıldığından bugüne düzenli olarak nakit kar payı dağıttığı ve bunu sürdürme kararlılığında olduğunu göstermek amacıyla;

a) 2023 yılı VUK bilançomuzda yer alan 70.730.684,20 TL'lik geçmiş yıllar zararının tamamının, VUK mali tablolarımızda yer alan 418.406.745,01 TL'lik Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

b) Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Konsolide Gelir Tablosunda yer alan dönem karından, 2023 yılı konsolide finansal durum tablosunda yer alan 90.935.179,- TL tutarındaki geçmiş yıllar zararı düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar eklendikten sonra bulunan net dağıtılabilir dönem karından, çıkarılmış sermayemizin %5'i oranında 6.480.000,- TL brüt kar payı dağıtılmasına,

c) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) Konsolide gelir tablomuza göre dağıtılan karın yasal kayıtlarda olağanüstü yedeklerden düşülmesine,

e) Buna karara uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan 2023 yılı kar dağıtım tablosunun kabulüne

ve yönetim kurulumuzun iş bu kararının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

