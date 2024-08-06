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Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (6 Ağustos) KAP'a 'Yatırımcıları Bilgilendirme Duyurusu' başlıklı bir açıklama yaptı.

06 Ağustos 2024 | 19:20
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu

Şirketten şu bilgi paylaşıldı:  T.C. İstanbul 3. İcra Dairesi tarafından gönderilmiş olan yazıda; Sn. Mustafa Feridun Uzunyol'un kefili bulunduğu Neo Yapı'nın Turkish Bank A.Ş'ye 11.020.368,55 TL tutarındaki borcuna karşılık olarak, uhdesinde bulunan Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinden satış yapılmaktadır. Bu kefalet borcu öncesinde de hisseler üzerinde 886.224,08 Amerikan Doları tutarında rehin bulunmaktadır. Her iki borcun tamamlanmasına yönelik olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  01.08.2024 tarihinde 380,50 TL den 5.000 adet, 02.08.2024 tarihinde ise 341,50-364,00 TL fiyat aralığından 18.745 adet hisseyi, 05.08.2024 tarihinde ise 310,50 TL fiyattan 12.155 adet hisseyi satmıştır.  Toplamda 12.111.045 TL borç tahsil edilmiştir. Sn. Mustafa Feridun Uzunyol ile Turkish Bank A.Ş ve  rehin alacaklısı arasında konuya ilişkin uzlaşmaya yönelik görüşmelere başlanmış ve devam etmektedir. Gelişme oldukça pay sahiplerine bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
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Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
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Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
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Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
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GERİ
İLERİ
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