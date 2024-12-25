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Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün (25 Aralık) KAP'a arsı alımını duyurdu.

25 Aralık 2024 | 01:14
Son Güncellenme: 25 Aralık 2024 | 01:15
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Şirketimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, İstanbul Esenler ilçesinde yer alan toplam 132.894,62 m² büyüklüğündeki arsaların satın alımı, 5.315.784.800 TL (KDV hariç) bedelle tamamlanmıştır. Bu alım, Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Arsa alım sürecinde, özkaynak yönetimi ve maliyet optimizasyonuna azami özen gösterilmiş olup, bu işlem, Şirketimizin aktif büyüklüğünü artırmasının yanı sıra gelecekteki projelerine de finansal açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
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