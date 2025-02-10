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Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı

Enda Enerji'nin 5-7 Şubat tarihlerinde talep toplama süreci gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar yayımlandı.

10 Şubat 2025 | 11:26
Son Güncellenme: 10 Şubat 2025 | 11:53
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı

Enda Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleşmişti.

Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşen halka arzda, halka arzı planlanan toplam 100 milyon TL nominal değerli paylardan 12,4 milyon TL nominal değerli kısmın satışı iptal edilerek toplamda 87,6 milyon TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edildi.

Dağıtıma konu edilen payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleşti.

Enda Enerji'nin 87,6 milyon nominal değerli payların halka arzında, halka arz büyüklüğü 1,53 milyar olarak kaydedildi. 286 bin 905 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 8 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 286 bin 913 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 95,9 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 4,1 oldu.

ENDA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

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