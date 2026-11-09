Düzenlemeyle birlikte, aynı işyerinde çalıştığına ilişkin SGK'ya birden fazla bilgi veya belge ulaşan sigortalılar için de yeni esaslar belirlendi.

Buna göre, en eski tarihli tespit işe giriş tarihi kabul edilecek. Aynı ayda ve sonraki aylarda çalışıldığı belirlenen her gün için bir günlük sigortalı hizmet süresi hesaplanacak ve çalışma ilişkisi kısmi süreli olarak değerlendirilecek. Herhangi bir tespitin bulunmadığı bir ayın ardından yeniden çalışma tespit edilirse bu durum yeni bir işe giriş sayılacak. Önceki çalışma ilişkisi ise hizmet süresine eklenen son gün itibarıyla sona ermiş kabul edilecek.