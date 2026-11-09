İŞKUR'un 2026 Ocak-Ekim istihdam verileri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un 2026'nın Ocak-Ekim dönemine ilişkin verilerini paylaştı.

İş gücü piyasasını güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini belirten Işıkhan, "Ocak-Ekim ayları arasında 1.2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2.8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla işveren tarafından ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan'ın, İŞKUR hizmetlerine ilişkin paylaştığı görsele göre, söz konusu dönemde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 258 bin 507 kişi işe yerleştirilirken, 2 milyon 847 bin 428 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Bireysel danışan sayısı 2 milyon 95 bin 991'e ulaşırken, işverenler tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman sayısını ifade eden açık iş sayısı 2 milyon 59 bin 208 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde 641 bin 224 iş yeri ve 11 bin 602 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

Aktif iş gücü programlarından ise 82 bin 192 ve iş kulüplerinden 58 bin 649 kişi yararlandı.