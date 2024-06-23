Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 21,46501 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 16,63361 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7,42185 yükselişle 10.739,94 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 330,89 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 94,17520 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 63,49156 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,46763 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10.626,13 ve 10.512,33 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.796,84 ve 10.853,75 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,56679 baz puan artarak yüzde 38,72318 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,28690 seviyesinde bulunuyor.

AKBNK

Akbank



Desteğinin üzerinde tutunmalı 60,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 67,20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 63,8 seviyesinin altına kayması halinde ise 60,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60,50-60,50

Satım aralığı: 64,00-67,50

Yabancı Payı (%): 54,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.

ASELS

Aselsan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 61,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 60,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 62,48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 58,00-56,00

Satım aralığı: 59,50-60,50

Yabancı Payı (%): 31,15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ASTOR

Astor Enerji



Desteğinin üzerinde tutunmalı 90,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 99,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 95 seviyesinin altına kayması halinde ise 90,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 90,00-85,50

Satım aralığı: 99,00-99,00

Yabancı Payı (%): 5,60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.

BIMAS

Bim Mağazalar



Alıcılar güçlü 526,5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 619,50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 569,5 seviyesinin altına kayması halinde ise 495,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 495,00-442,50

Satım aralığı: 590,00-635,00

Yabancı Payı (%): 48,93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.

ENJSA

Enerjisa Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 62,9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 66,15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,50-56,50

Satım aralığı: 63,00-64,00

Yabancı Payı (%): 20,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.

ENKAI

Enka İnşaat



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 42,74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 42,28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42,28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44,63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40,50-37,75

Satım aralığı: 42,50-45,25

Yabancı Payı (%): 27,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,21 puan arttı.

GESAN

Girişim Elektrik Sanayi



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

54,8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48,25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48,25-46,75

Satım aralığı: 59,00-66,50

Yabancı Payı (%): 13,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.

KCHOL

Koç Holding



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 226,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 224 seviyesinin altındaki kapanışlarda 207,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 224 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 207,00-189,00

Satım aralığı: 234,00-230,00

Yabancı Payı (%): 57,54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,14 puan azaldı.

KONTR

Kontrolmatik Teknoloji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

179,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 158,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 175,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 199,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 158,00-158,00

Satım aralığı: 199,00-220,00

Yabancı Payı (%): 8,96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.

KOZAL

Koza Altın



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

22,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21,68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22,47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,00-20,80

Satım aralığı: 21,40-22,30

Yabancı Payı (%): 16,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,60 puan arttı.

PETKM

Petkim

Desteğinin üzerinde tutunmalı20,29 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23,10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21,98 seviyesinin altına kayması halinde ise 20,29 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 21,30-20,50Satım aralığı: 22,00-22,70Yabancı Payı (%): 11,70Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.

SASA

Sasa Polyester



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 44,06 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 43,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 47,78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 43,75-43,75

Satım aralığı: 45,50-47,75

Yabancı Payı (%): 9,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.

SMRTG

Smart Güneş Enerjisi Tek.



Alıcılar güçlü

48,82 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 54,08 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 53,05 seviyesinin altına kayması halinde ise 48,75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,75-47,75

Satım aralığı: 51,50-54,50

Yabancı Payı (%): 10,89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.

TCELL

Turkcell

ÇıkıştaAlıcılar güçleniyor. 97,55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 103,3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 110,25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 96,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 96,00-85,50Satım aralığı: 105,00-115,00Yabancı Payı (%): 63,51Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.

THYAO

Türk Hava Yolları



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 309,75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 325,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 300,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 300,00-287,50

Satım aralığı: 310,00-310,00

Yabancı Payı (%): 24,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.

TUPRS

Tüpraş



Desteğinin üzerinde tutunmalı

161,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 184,80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 172,1 seviyesinin altına kayması halinde ise 161,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 161,00-156,00

Satım aralığı: 176,00-182,00

Yabancı Payı (%): 32,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,85 puan azaldı.

VESTL

Vestel



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 87,45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87,45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 84,00-83,00

Satım aralığı: 87,00-89,50

Yabancı Payı (%): 5,94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.