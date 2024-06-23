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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13,25071 ile Mavi Giyim ve yüzde 10,78921 ile Biotrend Çevre ve Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -8,80764 ve yüzde -7,49782 ile Aksa Enerji ve Alarko Holding hisseleri oldu.

23 Haziran 2024 | 17:12
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 21,46501 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 16,63361 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7,42185 yükselişle 10.739,94 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 330,89 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 94,17520 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 63,49156 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,46763 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10.626,13 ve 10.512,33 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.796,84 ve 10.853,75 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,56679 baz puan artarak yüzde 38,72318 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,28690 seviyesinde bulunuyor.

AKBNK
Akbank


Desteğinin üzerinde tutunmalı 60,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 67,20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 63,8 seviyesinin altına kayması halinde ise 60,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 60,50-60,50
Satım aralığı: 64,00-67,50
Yabancı Payı (%): 54,65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.

ASELS
Aselsan


Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 61,15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 60,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 62,48 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 58,00-56,00
Satım aralığı: 59,50-60,50
Yabancı Payı (%): 31,15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ASTOR
Astor Enerji


Desteğinin üzerinde tutunmalı 90,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 99,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 95 seviyesinin altına kayması halinde ise 90,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 90,00-85,50
Satım aralığı: 99,00-99,00
Yabancı Payı (%): 5,60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.

BIMAS
Bim Mağazalar


Alıcılar güçlü 526,5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 619,50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 569,5 seviyesinin altına kayması halinde ise 495,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 495,00-442,50
Satım aralığı: 590,00-635,00
Yabancı Payı (%): 48,93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.

ENJSA
Enerjisa Enerji


Dirençler izlenmeli 
Güç topluyor. 62,9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 66,15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 59,50-56,50
Satım aralığı: 63,00-64,00
Yabancı Payı (%): 20,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.

ENKAI
Enka İnşaat


Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 42,74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 42,28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42,28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44,63 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 40,50-37,75
Satım aralığı: 42,50-45,25
Yabancı Payı (%): 27,34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,21 puan arttı.

GESAN
Girişim Elektrik Sanayi


Desteklerinde tutunmayı deneyebilir
54,8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48,25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 48,25-46,75
Satım aralığı: 59,00-66,50
Yabancı Payı (%): 13,76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.

KCHOL
Koç Holding


Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 226,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 224 seviyesinin altındaki kapanışlarda 207,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 224 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234,00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 207,00-189,00
Satım aralığı: 234,00-230,00
Yabancı Payı (%): 57,54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,14 puan azaldı.

KONTR
Kontrolmatik Teknoloji


Desteklerinde tutunmayı deneyebilir
179,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 158,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 175,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 199,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 158,00-158,00
Satım aralığı: 199,00-220,00
Yabancı Payı (%): 8,96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.

KOZAL
Koza Altın


Desteklerinde tutunmayı deneyebilir
22,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21,68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22,47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21,00-20,80
Satım aralığı: 21,40-22,30
Yabancı Payı (%): 16,04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,60 puan arttı.

PETKM
Petkim


Desteğinin üzerinde tutunmalı
20,29 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23,10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21,98 seviyesinin altına kayması halinde ise 20,29 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21,30-20,50
Satım aralığı: 22,00-22,70
Yabancı Payı (%): 11,70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.

SASA
Sasa Polyester


Dirençler İzlenmeli
Hareketlendiği gözleniyor. 44,06 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 43,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 47,78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43,75-43,75
Satım aralığı: 45,50-47,75
Yabancı Payı (%): 9,46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.

SMRTG
Smart Güneş Enerjisi Tek.


Alıcılar güçlü
48,82 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 54,08 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 53,05 seviyesinin altına kayması halinde ise 48,75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 48,75-47,75
Satım aralığı: 51,50-54,50
Yabancı Payı (%): 10,89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.

TCELL
Turkcell


Çıkışta
Alıcılar güçleniyor. 97,55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 103,3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 110,25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 96,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 96,00-85,50
Satım aralığı: 105,00-115,00
Yabancı Payı (%): 63,51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.

THYAO
Türk Hava Yolları


Dirençler izlenmeli
Güç topluyor. 309,75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 325,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 300,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 300,00-287,50
Satım aralığı: 310,00-310,00
Yabancı Payı (%): 24,39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.

TUPRS
Tüpraş


Desteğinin üzerinde tutunmalı
161,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 184,80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 172,1 seviyesinin altına kayması halinde ise 161,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 161,00-156,00
Satım aralığı: 176,00-182,00
Yabancı Payı (%): 32,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,85 puan azaldı.

VESTL
Vestel


Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 87,45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 87,45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91,35 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 84,00-83,00
Satım aralığı: 87,00-89,50
Yabancı Payı (%): 5,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.

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18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
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