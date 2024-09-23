Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2024-31/12/2024) için yapılacak değişiklikler açıklandı.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren BIST 100 endeksine Adel Kalemcilik, Altınay Savunma, Anadolu Sigorta, Beşiktaş Futbol, Çelebi, Fenerbahçe Futbol, Karsan, MLP Sağlık, Papilon Savunma ve Rönesans Gayrimenkul alınacak. Endeksten çıkarılacak paylar Bosch Fren, Eczacıbaşı Yatırım, Europen, İş GYO, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, QUA Granite, SDT, Teknosa, Yayla Gıda olarak belirlendi.

CNBC-e'de yer alan habere göre CVK Maden, IC Enterra ve Anadolu Hayat Emeklilik ise BIST 100 endeksi için yedek paylar olarak açıklandı.

BIST 50 ve BIST 30

Borsa İstanbul, BIST 50'ye alınacak payları Coca Cola İçecek, Kocaer Çelik, Reeder ve Vakıfbank olarak belirlerken, çıkacak paylar CW Enerji, Europower Enerji, Girişim Elektrik ve Smart Güneş Enerji olacak.

Koza Madencilik, Mavi Giyim ve Bera Holding BIST 50 için yedek paylar olarak belirlendi.

BIST 30'a Migros, Türk Telekom ve Ülker alınırken, Borusan Boru, Gübre Fabrikaları ve OYAK Çimento çıkarılacak; Yedek paylar MİA Teknoloji, Anadolu Efes ve TAV Havalimanları olacak.

BIST 500 Endeksi

BIST 500 Endeksine 14 yeni pay eklenecek; Bunlar AHES GYO, Altınkılıç, Cem Zeytin, DCT Trading, Efor Çay, Euro Yatırım Holding, Garanti Faktoring, Onur Teknoloji, Özata Denizcilik, Özyaşar Tel, Seğmen Kardeşler, Selçuk Gıda, Kıraç Galvaniç ve Ufuk Yatırım olacak.

Endeksten çıkarılacak paylar Atakule GYO, Ata GYO, Avrasya GYO, Doğusan, Duran Doğan, Global Menkul Değerler, Metro Petrol, Mistral GYO, Mazhar Zorlu Holding, Panora GYO, Rodrigo, Trend GYO, Vanet Gıda ve Viking Kağıt olarak belirlendi.

Yedek paylar Metro Petrol, Trend GYO ve Rodriso olarak açıklandı.

Diğer Endeksler

BIST likit banka endeksine alınacak pay olmazken, Şekerbank ve TSKB çıkarılacak.

BIST banka dışı likit 10 endeksine Koza Altın eklenirken, Sabancı Holding çıkarılacak çıkarılacak. Yedek paylar Sabancı Holding, Petkim ve BİM olacak.

BIST sürdürülebilirlik endeksine İŞ GYO ve Nuh Çimento alınırken, çıkarılan pay olmadı.

BIST sürdürülebilirlik 25 endeksine ERDEMİR ve TÜPRAŞ alınırken, Tekfen Holding ve TSKB çıkarıldı. AG Anadolu Grubu Holding ve Aksa Akrilik yedek paylar olarak belirlendi.