Enerji şirketinden temettü kararı: 6 taksitte ödeyecek

Ayen Enerji A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi duyuruldu. Teklif, pay başına 6 taksit halinde toplamda brüt 3,6813216 TL, net 3,3131892 TL kar payı ödemeyi içeriyor. Teklife göre her bir taksit net 0,5521982 TL olacak ve hazirandan itibaren üst üste 6 ay boyunca ödenecek. Teklifteki nakit kar payı hak kullanım tarihleri ve ödemeleri ise şöyle.

Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) 1. Taksit 27.06.2024 01.07.2024 28.06.2024 2. Taksit 31.07.2024 02.08.2024 01.08.2024 3. Taksit 29.08.2024 03.09.2024 02.09.2024 4. Taksit 30.09.2024 02.10.2024 01.10.2024 5. Taksit 31.10.2024 04.11.2024 01.11.2024 6. Taksit 29.11.2024 03.12.2024 02.12.2024

ŞİRKETTEN KAPA YAPILAN BİLDİRİM ŞÖYLE

01.01.2023- 31.12.2023 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 1.122.121.733,00.- TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 1.146.145.305,52.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2023 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00 TLYasal Yedek akçenin 71.590.481,22 TL'sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 100.749.703,00.-TL ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dönem karı olan 1.021.688.330,00 TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;



1.Taksit Teklif Tarihi 27.06.2024 170.281.388,33 TL

2. Taksit Teklif Tarihi 31.07.2024 170.281.388,33 TL

3. Taksit Teklif Tarihi 29.08.2024 170.281.388,33 TL

4. Taksit Teklif Tarihi 30.09.2024 170.281.388,33 TL

5. Taksit Teklif Tarihi 31.10.2024 170.281.388,34 TL

6. Taksit Teklif Tarihi 29.11.2024 170.281.388,34 TL

TOPLAM 1.021.688.330,00 TL

vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 23.707.272,52.-TL'nin Olağanüstü yedeklere alınması hususunun Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların bilgisine sunulmasına ve Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

