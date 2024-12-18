Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) bugün (18 Aralık) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada geri alım kararı hakkında şu bilgileri paylaştı:

Şirketimizin 18.12.2024 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına, pay geri alım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/77 sayılı, 09.03.2023 tarih ve 13/314 sayılı ilke kararları kapsamında gerçekleştirilmesine,

2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 550.000 TL nominal değerli 550.000 adet pay olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun en fazla 150.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,

4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,

5. Pay geri alım programı için azami sürenin 6 ay olarak belirlenmesine,

6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

