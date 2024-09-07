Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik

Ereğli Demir Çelik'ten bedelsiz kararına (%100) ilişkin yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 3.500.000.000,00 TL'den 7.000.000.000,00 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 3.500.000.000,00 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına konu dağıtılabilir kaynaklarda nevi değişikliği gerçekleştirilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımına konu dağıtılabilir kaynaklardaki nevi değişikliği sonrasında, 3.500.000.000,00 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımının; 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.

