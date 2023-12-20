Erdemoğlu Holding, Sasa'da bu kez hisse aldı

Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester hisselerinde alım gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Erdemoğlu Holding, Sasa'da 40,36-41,08 fiyat aralığından 2 milyon nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada 19 Aralık itibariyle holdingin Sasa'daki paylarının yüzde 55,25 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Geçen hafta Erdemoğlu Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin “Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında başladığı” duyurulmuştu.