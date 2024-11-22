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Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında. Şirket, bugün (22 Kasım) KAP'a sermaye artırımı onayına ilişkin bildirimde bulundu.

22 Kasım 2024 | 09:52
Son Güncellenme: 22 Kasım 2024 | 09:53
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması

Ereğli'den bedelsiz sermaye artırımı onayına (%100) ilişkin yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.500.000.000 TL'lik itibari değerdeki pay ihracı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

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