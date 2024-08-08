ARA
DOLAR
33,48
0,05%
DOLAR
EURO
36,48
-0,34%
EURO
GRAM ALTIN
2594,00
1,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10122,99
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Ersu Meyve ve Gıda Sanaşi A.Ş. bugün (8 Ağustos) KAP'a 'Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında' hakkında açıklama yaptı.

08 Ağustos 2024 | 16:04
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır" denildi. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 08.08.2024 tarih ve: E-18454353-100.06-28217 sayılı " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.." konulu yazısına istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve  miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.    

0
  • ALTIN GRAM - TL 2594 1,18%
  • ALTIN ONS 2409,97 1,13%
  • BIST 100 10122,99 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,316 0,428%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37594 -0,00218%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,71 0,8376%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,4783 0,0493%
  • EURO/DOLAR 1,0896 -0,2403%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4805 -0,3392%
  • STERLIN/DOLAR 1,26895 -0,02757%
Borsa Haberleri
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL