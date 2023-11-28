Esenboğa Elektrik'ten KAP'a 'bedelsiz' açıklaması geldi. Açıklamada "Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.

Şirketin açıklaması şöyle:

Şirketimizin, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 47.039.770,84 TL'si kar payı ve 148.960.229,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 196.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.