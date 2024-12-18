Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Aralık. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 40.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000, - TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %200 oranında artırılarak çıkarılmış sermayesinin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 120.000.000, - TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-64588 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20.12.2024 tarihinde başlanacaktır.

