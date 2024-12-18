ARA
DOLAR
35,01
0,07%
DOLAR
EURO
36,73
-0,00%
EURO
GRAM ALTIN
2968,08
-0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9915,76
-0,95%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) SPK'dan bedelsiz onayı (Yüzde 200) almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı.

18 Aralık 2024 | 19:14
Son Güncellenme: 18 Aralık 2024 | 19:15
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Aralık. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 40.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000, - TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %200 oranında artırılarak çıkarılmış sermayesinin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 120.000.000, - TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-64588 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20.12.2024 tarihinde başlanacaktır. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2968,08 -0,19%
  • ALTIN ONS 2636,86 -0,26%
  • BIST 100 9915,76 -0,95%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,758 0,156%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43302 0,12717%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,675 0,5985%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0109 0,0683%
  • EURO/DOLAR 1,048 -0,0777%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7313 -0,0044%
  • STERLIN/DOLAR 1,27068 -0,01298%
Borsa Haberleri
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
GERİ
İLERİ
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL