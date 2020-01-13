Euro/dolar paritesi 1,11’i zorluyor

Ocak 13, 2020 0 Yorum 70 Okunma
Euro/dolar paritesi 1,11’i zorluyor

Parite de ABD-İran geriliminden etkilendi. Euro/dolar paritesi, Ortadoğu gerginliğinin hafiflediği ve doların güçlen bir ortamda 1,11 üzerinde kalma çabasına devam ediyor.

Gerginlikler hafiflese de doların gücü bir miktar risk priminin kaldığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, parite Fibo 50 seviyesi üzerinde seyrediyor ve halen 1,1110 seviyesi üzerinde kalmaya çalışıyor.

Teknik olarak bakıldığında dört saatlik grafikte parite 20 ve 100 SMA’ların atındayken, 200 SMA da pariteye destek sağlama çabasında bulunuyor.

Uzmanlar, kısa vadeli teknik göstergeler, satıcıların hakimiyetini yansıtacak şekilde negatif seviyelerde ve aşırı satış değerlerine yakın olarak ifade ediliyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap