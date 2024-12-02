ARA
DOLAR
34,72
0,04%
DOLAR
EURO
36,54
-0,53%
EURO
GRAM ALTIN
2942,99
-0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
9611,06
-0,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) de bulunuyor. Bedelsiz tarihi bugün belli oldu

02 Aralık 2024 | 12:05
Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihi belli oldu

Bedelsiz sermaye artırımına hazırlanan (yüzde 176,31578) Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz tarihi bildirildi. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 5 Aralık Perşembe. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Şirketimizin 7.500.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 760.000.000 TL. Ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,31578 oranında artırılarak 2.100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.340.000.000 TL. tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.12.2024'tür.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2942,99 -0,46%
  • ALTIN ONS 2636,7 -0,52%
  • BIST 100 9611,06 -0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,248 0,399%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40312 0,20496%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 107,51 1,1764%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7166 0,0407%
  • EURO/DOLAR 1,0514 -0,6003%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5388 -0,5324%
  • STERLIN/DOLAR 1,27016 -0,21839%
Borsa Haberleri
Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihini belli oldu
Bu hafta 4 şirkette Genel Kurul var
Borsada kasım ayında kazandıran tek spor kulübü var
BİM (BİMAS) geri alım açıklaması
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (29 Kasım)
Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi
Turkcell (TCELL) ne kadar, ne zaman temettü dağıtacak? Temettü tarihi
Borsada bu hafta en çok artan 3 hisse, en değerli 3 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması var
GERİ
İLERİ
Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihini belli oldu
Bu hafta 4 şirkette Genel Kurul var
Borsada kasım ayında kazandıran tek spor kulübü var
BİM (BİMAS) geri alım açıklaması
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (29 Kasım)
Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi
Turkcell (TCELL) ne kadar, ne zaman temettü dağıtacak? Temettü tarihi
Borsada bu hafta en çok artan 3 hisse, en değerli 3 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Borsada dün ihale süreci/sonucu ve yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Koza Polyester (KOPOL) bedelsiz tarihi belli oldu
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL