Europen Endüstri (EUREN) bedelsiz tarihi belli oldu

Bedelsiz sermaye artırımına hazırlanan (yüzde 176,31578) Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz tarihi bildirildi. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 5 Aralık Perşembe. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 7.500.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 760.000.000 TL. Ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,31578 oranında artırılarak 2.100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.340.000.000 TL. tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.12.2024'tür.