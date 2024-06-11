Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu

Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş.'den bugün (11 Haziran) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. ile FRANSA ENERJİ BAKANLIĞI ELEKTRİK İDARESİ arasında 11.06.2024 tarihinde (Bugün) ‘OG KÖŞK, TRANSFORMATÖR, ANAHTARLAMA, KORUMA VE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ EKİPMANLARI TEMİNİ (MONTAJ VE DEVREYE ALMA SÜPERVİZÖRLÜĞÜ DAHİL) KONUSUNDA' 3 yıl geçerli olacak bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Yıllık 10.000.000, -Euro'nun (On Milyon, Euro) üzerinde olacağı planlanan çerçeve sözleşmenin toplam bedeli 30.000.000, -Euro'dur. (Otuz Milyon, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru sözleşmenin toplam bedeli 1.042.500.000, -TL'dir.)