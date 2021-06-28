18 Haziran’da sert bir satışla 1.391’e kadar düşen BİST-100, geçen hafta toparlanma çabası içindeydi. 1.410’lar görülse de kısa vadeli göstergelerin güç kaybederek aşağı yönlü hareket ettiği ifade ediliyor.

Orta vadeli trendin yönü için 22, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 1.430 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.372’nin takip edileceği bilgisi veriliyor. 1.430 direncinin geçilmesiyle 1.440 seviyesi hedeflenebilir.

Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.391 ve 1.380 olacak. Yatırımcılara portföy oluştururken yatırımlarını tek bir enstrümana yapmak yerine birkaç farklı enstrümana yapmaları öneriliyor.

Riskin dağıtılması gerektiği üzerinde durulurken yatırım araçlarındaki son durumu sık sık takip edemeyecek olan yatırımcılara fonlara yatırım yapmalarını önerisi de veriliyor.

Geçen hafta küresel piyasalarda dolar endeksi; FED Başkanı Powell ve FED üyelerinin yaptıkları güvercin tonda açıklamalarla birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de benzer bir durum yaşandı. TL’nin ise dolar karşısında değer kazancıyla en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında olduğu kaydediliyor.

Geçen haftaya 8,77’lerden başlayan dolar/TL’de 8,70 seviyesi altına inildi ve 8,64’ler test edildi. Uzmanlara göre; teknik görünüme bakıldığında göstergeler kurun kısa vadede 8,50-8,80 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Yukarı yönlü hareketin yeniden ön plana çıkması durumunda 8,80 seviyesi takip edilecek.

Bu seviyenin aşılması durumunda 8,85 ve 8,90 seviyelerinin izleneceği, aşağıda ise 8,50 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğu görüşü aktarılıyor.

PİYASA GÜNDEMİ

30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Euro Bölgesi TÜFE verileri paylaşılacak.

02 TEMMUZ CUMA

ABD’de tarım dışı istihdam verisi duyurulacak.

05 TEMMUZ PAZARTESİ

TÜİK, ÜFE verilerini açıklayacak.