New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının ardından günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 33.446,26 puana çıktı.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,14 artarak 4.079,80 puana çıkarken Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 13.688,84 puana geriledi. S&P 500 endeksi kapanışta ulaştığı seviyeyle rekor tazeledi.
Güne karışık seyirle başlayan endeksler, Fed’in 16-17 Mart’ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından benzer bir seyir izledi.
Fed’in tutanakları, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda devam edeceğini ortaya koydu.
Tutanaklarda, salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği vurgulanarak mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı. Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek kurumlar vergisi oranının yüzde 21’den yüzde 28’e yükseltileceği kaydedildi.
Biden ise altyapı paketiyle ilgili “iyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere” açık olduğunu bildirdi.
Makroekonomik tarafta ise ABD’nin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 71,1 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Analistler, dış ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesini, ABD’deki ekonomik faaliyetin ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak yorumladı.
Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, geçen hafta açıkladığı 2 milyar dolarlık altyapı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pakete itirazlara değinen Biden, “Bu pakette taviz vermemiz kaçınılmaz, elbette değişiklik olacaktır. İyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere açığız ancak eylemsizliğe açık değiliz. Eylemsiz kalmak kesinlikle bir seçenek değil.” görüşünü paylaştı.
Biden, kurumlar vergisinde yapmak istediği yüzde 28’lik artışın da müzakereye açık olup olmadığının sorulması üzerine, “Buna da son derece açığım.” yanıtını verdi.
Altyapı paketinin orta sınıf vatandaşa iyi bir maaş imkanı sunacağını ve ABD’nin küresel sahada rekabetine katkı sağlayacağını belirten Biden, “Ülke içinde altyapı geliştirmelerine yönelik yatırım konusunda bir şey yapmazsak ülkemiz Çin gibi ülkelerin gerisinde kalabilir.” dedi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda deva edeceğini ortaya koydu.
Fed: Hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanması biraz zaman alacak
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 16-17 Ocak’ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiği kaydedildi.
Ekonominin seyrinin aşılamalardaki ilerlemeler de dahil olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacağı yinelenen tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacağı ifade edildi.
Tutanaklarda, ekonomik toparlanmanın son zamanlarda hızlandığı ve salgın karşısında ekonominin direnç göstermeye devam ettiği aktarıldı.
– “Salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor”
Fed’in tutanaklarında, “Olumlu göstergelere ve iyileşen halk sağlığı durumuna rağmen katılımcılar, ekonominin Komitenin uzun vadeli hedeflerinden uzakta olduğunda ve salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam etmesiyle ekonominin önündeki yolun oldukça belirsiz kalmayı sürdürdüğünde mutabık kaldı.” ifadesine yer verildi.
Mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin, ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edilen tutanaklarda, bazı katılımcıların politika değişikliklerinin tahminlerden ziyade öncelikle gözlemlenen sonuçlara dayanması gerektiğini belirttiği vurgulandı.
Tutanaklarda, genel finansal koşulların destekleyici olduğu kaydedilerek Mart 2020’den bu yana gerçekleşecek varlık alımlarının finansal koşulları önemli ölçüde rahatlattığı ve ekonomiye önemli destek sağladığı aktarıldı.
Toplantı tutanaklarında, “Katılımcılar, Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağını ve Komitenin sonuca dayalı rehberliğiyle tutarlı olarak, varlık alımlarının o zamana kadar en azından mevcut hızda devam edeceğini belirtti.” ifadesi yer aldı.
Bazı katılımcıların varlık alım hızındaki değişikliğe ilişkin iletişimin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, bu tür iletişimlerin zamanlamasının ekonominin gelişimine ve Komitenin hedeflerine yönelik ilerleme hızına bağlı olacağı kaydedildi.
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