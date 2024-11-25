Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 151.020.000.-TL (yüzellibirmilyonyirmibin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %152,57 oranında artırılarak 250.000.000.- (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına,

Arttırılan 151.020.000.- TL sermayeyi temsil eden 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 151.020.000 adet payın tamamının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihracına ve "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 6 TL (Altı Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 25.11.2024 tarih ve 2024/39 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından satın alınması için Şirketimizce Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başvurularak satışın tamamlanmasına,

İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemler dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

ELDE EDİLECEK FON

Fenerbahçe Futbol A.Ş., KAP'a sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporu da paylaştı. Rapora göre şirketin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 906.120.000.-TL, tahmini halka arz giderleri olan 2.658.148.-TL’nin düşülmesi sonucu ise net 903.461.852.-TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fon kullanım yerine ilişkin rapor için tıklayın

