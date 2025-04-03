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Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. temettü dağıtacak şirketler arasında. Peki, Ford Otomotiv temettü ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

03 Nisan 2025 | 12:07
Son Güncellenme: 03 Nisan 2025 | 12:30
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtmasıdır. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. de pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü kararı açıklamış ve bu teklif genel kurulda onaylanmıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 3 Nisan 2025. Ford Otomotiv, temettü ödeme tarihi olarak ise 7 Nisan'ı duyurmuştu. Yani temettü ödemeleri 7 Nisan'da yapılacak.

Şirket KAP'a temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 03 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca,

*Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına,
*Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 18.592.413.512 TL tutarındaki 2024 yılı cari yıl karından 598.301.550 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 11.993.550.962 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
*SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 38.863.566.166 TL net dönem karından pay sahiplerine 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve 598.301.550 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının; kalan 32.264.703.616 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
*6.000.561.000 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza brüt % 1.710,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 17,10 TL), diğer pay sahiplerimize net % 1.453,50 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 17,1000 TL, net 14,5350 TL) olarak dağıtılmasına,
*Temettü dağıtım tarihinin 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.
 

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Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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