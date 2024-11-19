Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) tarafından 19 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu tarafından;

1. Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.910.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, SPK’nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’ndeki “Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir.” hükmüne istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 oranında artış ile 3.158.190.000 TL artırılarak 3.509.100.000 TL’ye çıkarılmasına,

2. Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerine, Şirket’te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu paylar şeklinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3. İç kaynaklardan yapılacak olan 3.158.190.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının gerek VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına gerekse TFRS’ye göre hazırlanan mali tablolara göre Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

4. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verildiği belirtildi.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: