ARA
Bist 100
8372,93
0,51%
Bist 100
Dolar/TL
27,7493
0,1675%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4623
0,1387%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0617
-0,0217%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1680,45
0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ford Otosan'dan temettü kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini açıkladı. Kâr payı dağıtım tarihi 1 Kasım olarak duyuruldu.

03 Ekim 2023 | 10:50
0
Ford Otosan'dan temettü kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO)n Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, yönetim kurulunun temettü karanı 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ortaklara 10 milyar 443 milyon 81 bin lira tutarında nakit kâr payı dağıtılacak.

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10 milyar 443 milyon liranın, 15 milyon 633 bin lirası diğer sermaye yedeklerinden, 1 milyar 130 milyon 228 bin lirası yasal yedeklerden, 9 milyar 285 milyon 400 bin lirası olağanüstü yedeklerden ve 11 milyon 818 bin lirası da geçmiş yıl kârlarından karşılanacak.

Temettü dağıtımı, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1680,45 0,66%
  • ALTIN ONS 1883,58 0,49%
  • BIST 100 8372,93 0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7493 0,1675%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4623 0,1387%
  • EURO/USD 1,0617 -0,0217%
  • INGILIZ STERLINI 1,23094 -0,02924%
  • JAPON YENI 149,158 -0,003%
  • KANADA DOLARI 1,35907 -0,01398%
  • RUS RUBLESI 97,1 -0,666%
Günün En Çok Okunanları
Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
Emlak satışında kimlik doğrulama dönemi 1 Kasım'da başlıyor: Uygulama ne getiriyor?
GERİ
İLERİ
Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
İSPARK ücretlerine zam yapıldı
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
ABD'de yeni mezunların çalışmak istediği 1 numaralı şehir: Talep 4 yılda 7 kat arttı
249 yaşındaki Alman ayakkabı devinin halka arz fiyatı belli oldu
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacağız
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL