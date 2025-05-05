Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu

Forte Bilgi İletişim Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Şirketimiz, 25.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının devralınması için T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın %100 iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) ile görüşmelere başlandığını bildirmiştir. Şirketimiz, MilSoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin devralınması için Rekabet Kurumu'na gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir. İlgili şirket devralması ile alakalı gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

