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Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu

Forte Bilgi İletişim Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) bugün KAP'a Rekabet Kurumu başvurusu hakkında açıklama yaptı.

05 Mayıs 2025 | 15:34
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu

Forte Bilgi İletişim Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:  Şirketimiz, 25.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının devralınması için T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın %100 iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) ile görüşmelere başlandığını bildirmiştir. Şirketimiz, MilSoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin devralınması için Rekabet Kurumu'na gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir. İlgili şirket devralması ile alakalı gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
 

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
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