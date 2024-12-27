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Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımına SPK'dan onay geldi. Şirket de bugün konuya ilişkin KAP'a bilgilendirmede bulundu.

27 Aralık 2024 | 15:14
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 tarihli toplantısında onaylanmış ve 2024/59 sayılı Bülteni ile açıklanmıştır.
 

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