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Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a 'Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Uygunluğuna İlişkin SPK Onayı Hakkında' açıklama yaptı.

24 Temmuz 2024 | 17:35
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 23.07.2024 tarihli yazısı ile; Sayın Osman KOCAMAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar ile; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Fatih Süleyman DEMİRCAN'ın yerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sayın Osman KOCAMAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Sayın Osman KOCAMAN'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.

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Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
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İLERİ
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