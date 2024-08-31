Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Fransız oyuncuya teşekkür ederek, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin özveri ve mücadelen için teşekkürler Leo! Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZAHA AÇIKLAMASI

Galatasaray daha önce de KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, Şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.