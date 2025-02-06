Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

