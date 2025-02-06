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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması

Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

06 Şubat 2025 | 23:07
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 

Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu (31 Ocak)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500
Yarın 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme
Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı
Vişne Madencilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233
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