ARA
Bist 100
10867,99
-0,04%
Bist 100
Dolar/TL
32,6897
0,3368%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4024
0,3096%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,083
0,1595%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2495,26
1,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a 'Nicolo Zaniolo'nun Geçici Transferi Hakkında' açıklama yaptı.

05 Temmuz 2024 | 15:42
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması

Galataray'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2495,26 1,13%
  • ALTIN ONS 2374,27 0,8%
  • BIST 100 10867,99 -0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,879 -0,241%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36225 0,05876%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,25 -0,285%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,6897 0,3368%
  • EURO/DOLAR 1,083 0,1595%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4024 0,3096%
  • STERLIN/DOLAR 1,2808 0,3809%
Borsa Haberleri
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
GERİ
İLERİ
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL