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Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi

Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi.

28 Haziran 2024 | 21:17
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 21:24
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi

Galatasaray'dan bugün (28 Haziran) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı: Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
 

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Doğanlar Mobilya (DGNMO) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
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