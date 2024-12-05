Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu

Galatasaray'dan bugün KAP'a yapılan ilk bildirimde şirket yönetim kurulunun bugünkü toplantısında özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına,mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SPK BAŞVURUSU YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan ikinci açıklamada ise SPK başvurusu hakkında şu bilgiler verildi: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.12.2024 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray elde edilecek fonun kullanımına ilişkin de açıklama yaptı.