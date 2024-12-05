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Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu duyurusu da yapıldı.

05 Aralık 2024 | 23:08
Son Güncellenme: 05 Aralık 2024 | 23:41
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu

Galatasaray'dan bugün KAP'a yapılan ilk bildirimde şirket yönetim kurulunun bugünkü toplantısında özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına,mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SPK BAŞVURUSU YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan ikinci açıklamada ise SPK başvurusu hakkında şu bilgiler verildi: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.12.2024 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray elde edilecek fonun kullanımına  ilişkin de açıklama yaptı.

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Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı: Bu yıl kazandıran, kaybettiren...
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
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Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
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GERİ
İLERİ
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