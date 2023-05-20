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Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray ligde gelecek hafta oynayacağı MKE Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

20 Mayıs 2023 | 21:45
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2023 | 21:57
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Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçını Sarı-Kırmızılı takım İcardi'nin attığı 2 golle kazandı.

Galatasaray puanını 79'a çıkardı

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Icardi gollerine devam ediyor

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 19'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın son 4 maçındaki 6 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.

Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 13 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.

 

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