Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den (13 Eylül) bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 505.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 495.000.000 TL'si geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonrası kalan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere %98,0198 oranında 495.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 12 Eylül 2024 tarih ve 2024 / 47 sayılı bülteninde ilan edilmiştir. Şirketimiz tarafından söz konusu geçmiş yıl zararlarının yapılacak ilk genel kurulda kapatılmasına ilişkin taahhüt verilmiş olup süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.