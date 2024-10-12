Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket (14-18 Ekim temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün yani 12 Ekim itibarıyla, yeni haftada temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 5 şirket bulunuyor. O şirketler şöyle:

1 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim. İkinci taksit temettü ödemesi ise aralık ayında olacak.

2 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR) Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim

3 OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS) Pay başına brüt 0,6434862 TL, net 0,5791375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim

4 SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM) Pay başına brüt 0,0200000 TL, net 0,0180000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim