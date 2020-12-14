Borsa İstanbul (BİST) geçen hafta uzun bir süredir aşmakta zorlandığı 1.335’i aştı, 1.362’lere kadar yükselerek yurtdışından pozitif ayrıştı.

Aşı başvurularından gelmesi muhtemel pozitif haberlerin hisse senetlerinin küreselde iyimser performans sergilemesini sağlayabileceği, BİST’te de iyimser havanın süreceği tahmin ediliyor.

BİST’in 1.350’nin üzerinde tutunması durumunda sonraki hedefin 1.370 ara direnç olmak üzere 1.385 olması bekleniyor. 1.335 ise ilk destek noktası.

Bu ortamda BİST’te potansiyelin sürdüğü, hem gün içindeki ara düzeltmelerin hem de daha derin düzeltmelerin alım fırsatı yaratabileceği kaydediliyor. Burada da temeli sağlam, hikâyesi güçlü şirket hisselerinin tercih edilmesi önerisinde bulunuluyor.

PİYASA GÜNDEMİ

14 ARALIK PAZARTESİ

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi’ni duyuracak.

16 ARALIK ÇARŞAMBA

FED, faiz kararını açıklayacak.

24 ARALIK PERŞEMBE

TCMB, faiz kararını paylaşacak.