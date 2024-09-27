Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül 2024, pazartesi günü. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Daha önce duyusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000 TL (SeksenMilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan(emisyon primi) karşılanmak suretiyle % 200 oranında bedelsiz 160.000.000 TL (YüzAltmışMilyonTürkLirası) artırılarak 240.000.000 TL'ye (İkiYüzKırkMilyonTürkLirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2024 tarih ve 54/1496 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 19.09.2024 tarih ve 2024/48 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30.09.2024 olarak belirlenmiştir.

