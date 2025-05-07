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Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. bugün KAP'a Genel Kurul onayına sunulacak temettü kararını duyurdu.

06 Mayıs 2025 | 21:54
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,5681818 TL, net 0,4829545 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada "2024 yılı hesap dönemi kârından 75.000.000 TL kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 17/06/2025 olarak belirlenmesi hususlarının, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2024 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına karar vermiştir" denildi.
 

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Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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GERİ
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