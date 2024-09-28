Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) pay başına brüt 11,1200000 TL, net 10,0080000 TL temettü dağıtacak. Şirket dün KAP'a temettü tarihini bildirdi. Buna göre kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Ekim 2024. Ödeme tarihi ise 7 Ekim 2024 olacak. Şirketten dün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz 30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 27.09.2024 tarihli 2024/35 nolu toplantısında;03.10.2024 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir" denildi.