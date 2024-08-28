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Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?

Yurt dışı piyasalarda günün en önemli başlığını Nvidia'nın TSİ 23.20’de açıklanacak bilançosu oluşturuyor.

28 Ağustos 2024 | 09:53
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 09:55
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?

 Wall Street, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunu bekliyor. Ünlü Menkul'un konuya dair analizine göre şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında hisse başına net kârının 0,65 dolar olması bekleniyor. Gelirin ise 28,7 milyar dolar olacağı tahmin edilirken bu rakam 2023’ün aynı dönemine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor. 

Hisseleri yıl başından bu yana yüzde 150 yükseldi 

Analizde şu ifadelere yer verildi:

"Ancak öneki çeyrekte yıllık bazda üç kat artış yaşandığını düşünürsek söz konusu güçlü performans bile şirketin büyüme hızında yavaşlama olabileceğine işaret ediyor. 

Yılın başından bu yana %150’nin üzerinde değer kazanan NVIDIA hisselerinin yükselişine devam edebilmesi için şirketin özellikle yeni nesil Blackwell çiplerine olan talebin büyüme hızını sürdürebileceğine dair piyasalara güven vermesi gerekecek. Bunun için de şirketin üretim sürecindeki olası gecikmelere yönelik endişeleri gidermesi ve mevcut çip satışlarının Blackwell’deki olası gecikmeleri telafi edebileceğini ortaya koyması gerekebilir." 

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Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
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İLERİ
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